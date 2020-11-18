أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تطعيم أكثر من 40 ألف شخص معرضين للإصابة بإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد انتهاء التفشي الحادي عشر للفيروس، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الإبلاغ عن الحالات الأولى في مقاطعة أكواتور.



وأوضحت المنظمة -في بيان اليوم الأربعاء في جنيف- أن تفشي المرض في مجتمعات متناثرة عبر الغابات المطيرة وكذلك المناطق الحضرية المزدحمة يشكل تحديات لوجستية كبيرة، ولكن تم التغلب عليها بفضل قيادة الحكومة والمجتمعات المحلية وبدعم من المنظمة الدولية والشركاء.



وأشار البيان إلى أنه تم استخدام مخزن مبتكر لسلسلة التبريد للحفاظ على لقاح إيبولا في درجات حرارة منخفضة تصل إلى (- 80 درجة مئوية) مما يسمح بالاحتفاظ به في عين المكان لمدة تصل إلى أسبوع.



من جانبها، قالت المدير الإقليمي للمنظمة بأفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتى: "إن التغلب على أحد أخطر مسببات الأمراض في العالم في المجتمعات النائية والتي يصعب الوصول إليها يوضح ما يمكن تحقيقه عندما يجتمع العلم والتضامن معا"، وأكدت أن التكنولوجيا التي استخدمت لحفظ اللقاح سيمكن استخدامها عند نقل لقاح كورونا إلى أفريقيا، مشيرة إلى أنه لم يكن سهلا معالجة إيبولا، لكن الخبرة التي تم بناؤها في الكونغو الديمقراطية لمواجهة إيبولا ستساعد في مواجهة أي مرض آخر، مشددة على ضرورة الاستثمار في التأهب للطوارئ وبناء القدرات المحلية.



ولفتت المنظمة الدولية إلى أن التفشي الحادي عشر لإيبولا في مقاطعة أكواتور، أسفر عن 119 إصابة مؤكدة و11 محتملة و55 حالة وفاة و75 شخصا تعافوا، داعية إلى استمرار اليقظة، حيث من المرجح خلال الأشهر القادمة عودة التفشي مرة أخرى، مؤكدة أنها والشركاء يتخذون حاليا إجراءات مهمة لتحسين القدرات التشغيلية الحيوية في مقاطعة اكواتور، بما في ذلك تدريب العاملين في الخطوط الأمامية.