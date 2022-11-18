حزب الله: الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بلبنان هو التوافق والتفاهم

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني الشيخ علي دعموش، في خطبة اليوم الجمعة، أن الممر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي هو التوافق والتفاهم، معتبرا أن إفشال المشروع الأمريكي هو اختيار رئيس لبناني أولويته توحيد اللبنانيين.



واعتبر دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لـ"حزب الله"، أن "أحد عناصر إفشال المشروع الأمريكي الجديد لضرب الاستقرار في البلد هو اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية أولويته توحيد اللبنانيين والحفاظ على السلم الأهلي والتمسك بعناصر القوة التي يملكها وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الأخرى".



ورأى أن "الممر الإلزامي لإنجاز هذا الاستحقاق هو التوافق والتفاهم، وإلا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة؛ لأنه لن يستطيع أحد مع عدم وجود أغلبية نيابية أن يفرض إرادته على الآخرين أو أن ينجح في إيصال رئيس للجمهورية يتحدى جزءا كبيرا من اللبنانيين ويرفع شعار المواجهة".



ولفت دعموش إلى أن "كل المحاولات الأمريكية حتى الآن لاستهداف المقاومة والقضاء عليها وإبعاد جيل الشباب عن ثقافتها وخيارها خابت وتلاشت ولم تحقق أهدافها".



وقال إن "سياسة الضغوط القصوى والحصار والعقوبات والتجويع وضرب الأوضاع المعيشية والمالية للناس التي افترضوا أنّها قد تؤدي إلى إنهاء المقاومة وإبعاد اللبنانيين عنها فشلت ولم تؤد إلى النتيجة التي يريدونها".