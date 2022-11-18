 الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق بشمالي قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق بشمالي قطاع غزة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 7:47 م

أعربت الجزائر، إثر حادث الحريق، الذي اندلع في مبنى سكني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، والذي خلف العديد من الضحايا والإصابات، عن تعازيها الخالصة للشعب الفلسطيني، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة، وما تفرضه من تحديات؛ لاسيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

كان 21 فلسطينيا قد لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، أمس الخميس، في حريق كبير اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا بشمالي قطاع غزة، وفقا للمصادر الرسمية، التي أفادت بأن الحريق شب في شقة سكنية والتهم أجزاء واسعة من المبنى وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.


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