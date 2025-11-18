قال أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، هو تصحيح لمسار بعض الأخطاء.

وأضاف "العطيفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "أن هذا المنشور يؤكد أن السيادة للشعب وأن القول الفصل هو للشعب وأن إرادة الناخبين هي خط أحمر".

وتابع: "ما أرسله الرئيس السيسي اليوم هو أن صوت المواطن ليس ببعيد عنه وأن الرئيس لا يترك أي شيء وهذا يوم تاريخي في المسار السياسي والديمقراطي للدولة المصرية، وهذه الرسائل أوضحت وضوحا جليا أن إعلاء النزاهة أصبح أمر باتا وأن الحق حق أن يتبع".

واختتم: «العمل البشري قد يشوبه بعض الأخطاء ولكن على الأقل يجب أن يحصل صاحب الحق على حقه ويطمئن أنه في جمهورية جديدة ولديه قيادة ورئيس دائمًا ما يثبت أنه ينحاز لصالح الوطن".

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق وفحص الأحداث والطعون المقدمة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، بما في ذلك الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.

وقال: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات».

وطالب أن تتخذ الهيئة القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية.