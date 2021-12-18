قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس أكثر برودة اليوم مقارنة بأمس؛ نتيجة لتعرض البلاد لرياح جنوبية جافة قادمة من الصحراء الغربية، منوهًا إلى أنها تؤدي على انخفاض الحرارة بصورة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى نشاط الرياح على كل أنحاء الجمهورية منذ الساعات الأولى ليوم الأحد.

وأشار إلى أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق وخاصة الطرق المكشوفة في المدن الجديدة، لافتًا إلى تعرض السواحل الشمالية كمطروح والسلوم والإسكندرية لفرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة بداية من ظهر الغد.

وأوضح مدير عام التنبؤات بالأرصاد، أن محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى تتعرض لفرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ليل الأحد، محذرًا من أن حالة التقلبات الجوية تتسم بانخفاض ملحوظ وشديدة في درجة الحرارة.

وتوقع هدوء الرياح بداية من الثلاثاء المقبل واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة الصغرى؛ ليكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل، مؤكدًا أن مصر دخلت رسميًا في الأجواء الشتوية.