واصل الأسير هشام أبو هواش، البالغ 40 عامًا، من بلدة دورا جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 124، رفضا لاعتقاله الإداري.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير أبو هواش لا يزال محتجزًا في عيادة سجن الرملة، وأن هناك خطرًا حقيقيًّا على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه.



كما يعاني الأسير من نقص حاد في وزنه إلى جانب الإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك.



ويعاني الأسير أيضًا من دوخان، وهناك خشية من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي، بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى، والرئتين.



يأتي هذا فيما تواصل محاكم الاحتلال تعنتها ورفضها الاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، بل أصدرت قبل نحو أسبوع قرارا بتثبيت اعتقاله لمدة 4 أشهر.



والأسير أبو هواش معتقل منذ 27 أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.