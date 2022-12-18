مظاهرات إيران: السلطات تعتقل إحدى أشهر ممثلات البلاد بتهمة نشر أكاذيب

واشتهرت ترانه، البالغة من العمر 38 عاما، بدورها في فيلم "البائع"، والحائز على جائزة الأوسكار.

وفي منشورها عبر إنستغرام، استهدفت ترانه منظمات دولية بعينها بالإدانة، لصمت تلك المنظمات على إعدام محسن شكاري.

وكانت السلطات الإيرانية شنقت شكاري بعد إدانته بممارسة الشغب عبر قطع طريق رئيسية في طهران في شهر سبتمبر، فضلا عن إصابة أحد عناصر قوة شبه عسكرية بجروح باستخدام ساطور.

وكتبت ترانه علي دوستي: "كان اسمه محسن شكاري. كل منظمة دولية تشاهد إراقة الدماء ولا تحرك ساكنا، هي عار على الإنسانية".

وبحسب منشور على صفحة الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء إرنا، عبر منصة تليغرام، ألقت الشرطة القبض على ترانه لفشلها في تقديم أي "مستند يثبت صحة مزاعمها".

وفي وقت لاحق، تم تعليق حساب ترانه عبر إنستغرام، والذي يحظى بمتابعة ما يربو على ثمانية ملايين شخص.