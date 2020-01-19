الزمالك: تغيير المدربين؟ برشلونة فعلها ولم يتحدث أحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن نادي برشلونة الإسباني بعد تغيير مدربه فالفيردي والتعاقد مع كيكي سيتين.

وقال مرتضى في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "برشلونة أقال مدربه وتعاقد مع آخر ولم يتحدث عنه أحد".

وتابع: "لماذا تتحدثون عن الزمالك عندما يغير مديره الفني في منتصف الموسم؟".

وأكمل: "الزمالك يتعرض لحرب ممنهجة عن طريق السوشيال ميديا التي تفبرك الأخبار وتنشر الشائعات، الملف محتاج دعم وتعاون بين الأهلي والزمالك والأندية ووزارتي الرياضة والتعليم من أجل الوقوف بحزم ضده ".

واختتم: "لابد من نشر التوعية للجيل الجديد لأنه أكثر من يتأثر بها، الفريق يسير في الطريق الصحيح، لا أعرف لماذا الهجوم على الأبيض خلال الفترة الماضية".