السويد تطلق مزايدة لبيع ترددات شبكات الجيل الخامس للاتصالات

أعلنت هيئة البريد والاتصالات السويدية، فتح باب تلقي عطاءات الحصول على تراخيص للترددات الجديدة لشبكات الجيل الخامس للاتصالات اليوم الثلاثاء



كان من المقرر فتح باب تلقي العطاءات في نوفمبر الماضي، لكن تم تأجيلها بعد قررت هيئة البريد والاتصالات السويدية منع شركتي هواوي وزد.تي.إي الصينيتين لمعدات الاتصالات من توريد المعدات اللازمة لإقامة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، مما دفع شركة هواوي إلى التقدم بشكوى ضد قرار المنع والتي تم تعليقها.



من ناحينتها استشهدت هيئة البريد بالمخاوف التي أبدتها القوات المسلحة وأجهزة الأمن في السويد من العلاقات الوثيقة للشركات الصينية مع الجيش الصيني كأسباب لاستبعادها من الاشتراك في إقامة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس كما فعلت بريطانيا.



وتم السماح لـ4 شركات هي هاي 3 جي ونت 4 موبيلتي وتيليا سويدن وتيراكوم وهي شراكة بين شركة الاتصالات السويدية تيلي2 وتيلينور النرويجية بالاشتراك في المزايدة للحصول على الترددات الجديدة



وقالت هيئة البريد إن 15 ترخيصًا للنطاق 5ر3 جيجاهيرتز متاحة في المزاد، والذي سيتبعه مزاد للنطاق 3ر2 جيجا هيرتز ويضم 8 تراخيص.



وتتوقع الهيئة استمرار مزاد النطاق 5ر3 جيجاهيرتز بين يومين وأسبوعين، على أن تقوم بنشر أخبار منتظمة عن المزايدة على موقعها الإلكتروني.



وقالت المحاكم السويدية إنه يمكن إجراء المزايدة على الرغم من شكوى هواوي المعلقة ، بحسب أندرس يجمان ، وزير الطاقة والتنمية الرقمية. السويدي



وقال يجمان لصحيفة داجينز نيهتر "الأمن القومي أهم من خفض المنافسة".