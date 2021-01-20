94 حالة وفاة جراء كورونا في أعلى حصيلة يومية في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بوفاة 94 مصابا.



وأوضحت الوزارة في أخر تحديث لها أن عدد الوفيات قفز إلى 5844 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في فبراير 2020.



وأصيب 2598 شخصا بالفيروس في حصيلة يومية جديدة ليصبح إجمالي عدد المصابين 184 ألفا و483 تعافى من بينهم 132 ألفا و983 شخصا بينما يرقد 1985 مصابا في المستشفيات في القطاعين الخاص والعام.



وتعرف تونس وضعا وبائيا دقيقا مع تسجيل أعداد كبيرة من المصابين مقارنة بعدد السكان حيث تبلغ نسبة الإصابات 100 لكل 100 ألف ساكن.



وأعلنت الحكومة عن حجر صحي شامل مدته 4 أيام منذ الخميس الماضي لكن هناك شكوك في مدى فاعليته في كسر حلقات العدوى.



ويفوق معدل الإصابات اليومية منذ أسابيع 2000 وبلغ أعلى مستوى له في تحديث وزارة الصحة يوم 15يناير الجاري حيث وصل إلى 4170 إصابة.



وقالت الحكومة إن الجرعة الأولى من لقاحات فايزر الأمريكي لن تصل قبل شهر أبريل ولكنها تسعى إلى اقتناء لقاح آخر قبل فبراير في ظل تفاقم الوضع الوبائي.