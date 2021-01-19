كونتي يناشد أعضاء الشيوخ الإيطالي دعمه للبقاء في السلطة

أعرب سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عن دعمهم لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، قبل تصويت حاسم في مجلس الشيوخ الإيطالي، والذي سيحدد ما إذا كان الائتلاف الحاكم قادرا على البقاء.

ومن المقرر أن تمتنع مجموعة أخرى من أعضاء مجلس الشيوخ من مجموعات تيار الوسط والتيار الاشتراكي عن التصويت على الثقة اليوم الثلاثاء، الأمر الذي يقلل عدد أصوات "نعم" التي يحتاجها رئيس الوزراء، وتبدأ الدعم له في اليوم التالي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد فوزه بأغلبية في مجلس النواب مساء أمس، ناشد كونتي أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، منحه الأصوات الإضافية التي يحتاجها لاستعادة الأغلبية المطلقة بعد أن تخلى حزب صغير بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي عن الحكومة بعد صدام بشأن إنفاق المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا لمساعدتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية المرتبطة بتفشي وباء فيروس كورونا.