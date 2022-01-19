سفير أمريكا بالقاهرة: منتدى شباب العالم كان فرصة عظيمة لمناقشة القضايا المشتركة ودور الشباب في حلها

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قال السفير الأمريكي بالقاهرة جونوثان كوهين، عن إعجابه الشديد بحيوية الشباب في منتدى شباب العالم الذي حضره بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه تشرف بكونه السفير الوحيد الذي شارك على منصة المتحدثين رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من الرؤساء.

وأشار إلى أن المنتدى كان فرصة عظيمة لمناقشة القضايا المشتركة ودور الشباب في محاولة حلها هذا العام.

ولفت إلى التركيز في الجلسة الأولى على جائحة كورونا ومحاولة مكافحتها، إلى جانب الحديث عن التعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ.

وأوضح أنه خلال مسار المنتدى، تم التطرق للحديث عن ريادة الأعمال وتنمية القوى العاملة والتكنولوجيا وعدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، قدمت التهنئة لمنظمي منتدى شباب العالم على استضافة هذا الحدث الدولي البارز في شرم الشيخ.

وأعرب السفير جوناثان كوهين، عن سعادته بلقاء العديد من الشباب المصري والأمريكي والعالمي خلال المنتدى، متمنيا التوفيق لجميع المشارك.