ناقد رياضي: كيروش لن يرحل حال تعثر مصر أمام السودان في أمم إفريقيا

قال الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، إنّ لاعبي المنتخب يطمحون في الفوز بكأس أمم افريقيا لكن العناصر الموجودة أقل من جيل 2010، مقرًا بأنّ منتخب مصر يعاني من عدم الإحلال والتجديد منذ سنوات ويتم التعامل الآن مع كل مباراة بظروفها حسب حالة اللاعبين.

ورد عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، على مصير المدرب كيروش حال تعثر المنتخب أمام السودان اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا: "لو فشلنا مع السودان كيروش مش هيمشي والمفاجئة إن الراجل وهو بيمضي مع اتحاد الكرة اتكلم على كأس عالم فقط وقالهم أنا هأخذ منكم راتب تسع شهور حال رغبتهم في رحيله".

وتابع: "خزينة اتحاد الكرة مفيهاش جنيه وكيروش مش هيمشي إلا لو كان بالتراضي ولكن إحنا مش هنغامر لإن بعد شهر هنقابل فريق كبير في تصفيات مصيرية لكأس العالم".

وأكمل: "مجلس اتحاد الكرة الجديد واقع في أزمة وأكثر ناس بتدعي إن المنتخب يصل لأبعد مدى ببطولة أمم إفريقيا.. وأيضًا خزينة اتحاد الكرة فارغ ولا يملك دفع الشرط الجزائي لكيروش".