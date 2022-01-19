عرب 48: الجرافات الإسرائيلية تهدم منزل عائلة مقدسية في حي الشيخ جراح

أقدمت الجرافات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على هدم منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، بعد إخلائه بقوة السلاح.

وقال موقع "عرب 24"، إن الجرافات الإسرائيلية هدمت، منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزل وأجلت أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح المصدر أن "عناصر الشرطة أطلقوا قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصا تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله، ما أدى إلى وقوع إصابات بين أفراد العائلة، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين".

هذا وكثفت القوات الإسرائيلية من انتشارها على مداخل حي الشيخ جراح ومنعت المواطنين من الدخول للحي، تزامنا مع اقتحامها منطقة عائلة الصالحية وهدم المنزل.

يشار إلى مصادرة الأرض التي تتواجد بها العائلة من شركة الفنادق العربية بهدف إقامة مشاريع لـ"الصالح العام"، وهي إقامة مدارس ومراكز تعليمية وغيرها، حيث أصدرت محكمة إسرائيلية قبل 3 سنوات قرارها بالإخلاء.