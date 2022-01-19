نظمت كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية، لقاءً مفتوحًا للكاتب والروائي الدكتور مدحت العدل مع الطلاب حول مهارات الكتابة للسينما والتلفزيون، برعاية الدكتورة عبير رفقي ، وإشراف الدكتورة بسنت محمد عطية رئيس قسم الإعلام.

وشهد اللقاء عرض لمحات من تاريخ الدكتور مدحت العدل وأعماله الفنية والسينمائية، وتناول مشواره الفني من الطب انتقالًا إلى تأليف الأغاني لكبار النجوم ثم التأليف الفني لأشهر الأفلام المصرية.

واستهل العدل حديثه للطلاب للتعبير عن سعادته البالغة بالتواجد بينهم في حوار مفتوح، وشجعهم على اكتشاف مواهبهم، كما شرح مراحل كتابة السيناريو بداية من الوصول إلى فكرة جديدة ومختلفة، مرورًا بتكوين ورسم ملامح شخصيات العمل السينمائي والدرامي واختيار الأماكن والديكور والممثلين الأنسب لتجسيد شخصيات العمل الفني، ووصولًا للنهاية التي قد تتغير أثناء الكتابة، مستشهداً ببعض من أعماله مثل مسلسلات "حارة اليهود، ولأعلى سعر، وفوق مستوى الشبهات".

وأعلن العدل عن العمل على جزء جديد من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2" كما ألقى بعضًا من أشعاره من ديوانه "فوضى المشاعر" الذي أهدى منه نسخًا للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس.

ووجه العدل النصائح للطلاب عن ورش التمثيل وكيفية الحفاظ على مواهبهم وصقلها وتطويرها بشكل دائم.

كما أشاد الدكتور مدحت العدل بتنظيم مثل هذه اللقاءات، متوجهًا بالشكر للدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، لاهتمامه بالجوانب الثقافية والفكرية إلى جانب النواحي العلمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام بفرع الأكاديمية بالإسكندرية، أن الدكتور مدحت العدل من القامات التي أثرت في الشخصية المصرية، وأثرت محتوى الدراما، مشيرة أن أعماله تركت بصمة مختلفة وشكلت وجدان متابعيه.

وفي ختام اللقاء، أهدت الدكتورة عبير رفقي درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل للدكتور مدحت العدل تقديرًا لدوره.