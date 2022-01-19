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تحدث ياسين حامد مهاجم منتخب السودان، عن مواجهة مصر في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

منتخب مصر يواجه السودان، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمواجهات المجموعة الرابعة لأمم إفريقيا.

وقال حامد في تصريحاته عبر قناة "المحور": "متحمس جدًا للعب أمام أفضل لاعب في العالم محمد صلاح وأمام منتخب مصر".

وأضاف: "بعد مباراتنا أمام نيجيريا كل تركيزنا على مواجهة منتخب مصر، وتدربنا بشكل جيد جدًا لكي نحقق المكسب أمام مصر، وسنقدم أفضل شىء لدينا".

وتابع: "نتحدث مع بعض كلاعبين ومع المدير الفني أننا نريد التأهل للدور المقبل من خلال مواجهة منتخب مصر، ونريد إسعاد الشعب السوداني".

واختتم: "لماذا لا يحقق المنتخب السوداني مفاجأة في البطولة؟، شاهدنا منتخبات صغيرة تحقق المكسب على منتخبات كبيرة، مثل ما حدث لمنتخبي غانا والجزائر".