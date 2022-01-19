الرئيس الإيراني: التعاون مع روسيا یضمن أمن المنطقة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين إيران وروسيا في المنطقة "سيضمن الأمن فيها ويضع حدا لنهج الأحادية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عنه القول، اليوم الأربعاء، قبل المغادرة إلى روسيا، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مصالحنا المشتركة ستضمن الأمن وتضع حدا لنهج الأحادية في المنطقة، ويمكن للبلدین توظيف إمكانياتهما العديدة لتحسين الأوضاع في المنطقة".

وأوضح أن مباحثات الجانبين ستشمل العديد من القضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجاریة ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الموضوعات المتعلقة بالطاقة وشؤون الفضاء.