المسجد الأقصى: لماذا استدعت السلطات الأردنية سفير إسرائيل لديها؟ وكيف كان رد فعل المغردين؟

ومن جهة أخرى، اعتبر مدونون ومغردون أن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لفرض زيادة في سيطرتها على المسجد الأقصى ومحيطه.

ماذا حدث؟

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفير إسرائيل لدى عمان، إيتان سوركيس، إلى مقرها يوم الثلاثاء إثر قيام اعتراض فرد من الشرطة الإسرائيلية لطريق السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، لدى دخوله المسجد الأقصى.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، وهو ما اعتبرته عمان "محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد، والمساس بمكانة الأردن كراع للمقدسات في القدس".