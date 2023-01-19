استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية

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استشهاد فلسطينيان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية أن الشهيدين هما جواد فريد بواقنة /58 عاما/، والأسير المحرر أدهم محمد جبارين، وكلاهما من مخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم".

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى استشهاد المواطنين جبارين وبواقنة، وإصابة عدد آخر".