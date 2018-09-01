الهيئة 302 تدعو لتفويت الفرصة على تل أبيب وخططها للاستيلاء على مقر الأونروا في القدس

أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانا قالت فيه إنها تتابع بقلق ما وصلت إليه الأمور بسبب نزاع العمل بين وكالة "الأونروا" واتحاد العاملين العرب في الوكالة بالضفة الغربية.

وأفادت الهيئة في بيانها بأن موظفين من الاتحاد اقتحموا مكتب رئاسة "الأونروا" في الشيخ جراح في القدس للمطالبة بزيادة الرواتب.

وأضافت أن وتيرة الأحداث تصاعدت باتخاذ إدارة "الأونروا" قرارا يوم الأربعاء بوقف عمل رئيس اتحاد العاملين في الضفة الغربية جمال عبد الله، ووضعه تحت التحقيق.

وأعربت "الهيئة 302" في بيانها عن مخاوفها مما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الأربعاء، وقالت فيه إن "إسرائيل لن تقبل أن يتم الاستيلاء على أراض أو ممتلكات تحت سيادتها وقد تفقد "أونروا" مقرها الرئيسي في القدس"، وبأن "إسرائيل تفكر بمصادرة المكان".

وذكرت أنها وفي الوقت الذي ترفض فيه ادعاءات تل أبيب بسيادتها على المكان، وتؤيد فيه مطالب اتحاد العاملين في الضفة الغربية بزيادة الرواتب، فإنها تدعو كل من "الأونروا" والاتحاد إلى تغليب لغة الحوار الذي تتماشى مع العمل النقابي لحل الإشكال الحاصل، وتفويت الفرصة على إسرائيل وعلى كل من يريد الاصطياد في الماء العكر سواء باستهداف "الأونروا" أو استهداف العمل النقابي في الوكالة.