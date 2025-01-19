يختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، مواجهات دور المجموعات في كأس العالم لليد بلقاء كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء اليوم، لحسم صدارة المجموعة الثامنة في البطولة التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل.

ويقع منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة الثامنة مع منتخبات البحرين والأرجنتين وكرواتيا.

كان المنتخب قد استهل مشواره بفوز كبير ومستحق على الأرجنتين بنتيجة 39 / 25، فى أولى مبارياته ببطولة كأس العالم قبل أن يحقق الفوز على البحرين في الجولة الثانية بنتيجة 35-24، وتأهل منتخب مصر للدور الرئيسى.

بينما حقق كرواتيا الفوز على منتخب البحرين في الجولة الأولى بنتيجة 36- 22، ثم الفوز على الأرجنتين في الجولة الثانية بنتيجة 33-18، لتصبح مباراة الليلة من أجل حسم الصراع على صدارة المجموعة.

وطالب الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب مصر من اللاعبين ضرورة التركيز أمام مرمى المنافس وإنهاء الهجمات بشكل مثالي وعدم الاستهانة بالخصم الجريح الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في اللقاء الأول.

و تضم بعثة منتخب مصر كلا من:-

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

وتشهد البطولة توزيع الـ32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.

في سياق مغاير بعد شكوى المنتخب الوطنى من بعد المسافة بين فندق الإقامة وملعب التدريب، والتى تستغرق ما يقرب من الساعة بالحافلة، استطاع خالد فتحى رئيس البعثة فى تعديل مواعيد ومكان تدريبات المنتخب بعد تواصله مع اللجنة المنظمة، ومتابعة شكوى الجهاز الفنى واللاعبين بسبب بعد مسافة ملعب التدريب وهو ما يهدر الجهد والوقت معا.

واستجابت اللجنة المنظمة للشكوى ونقلت تدريبات المنتخب إلى ملعب قريب جدا على بعد 15 دقيقة فقط من فندق الإقامة، وهو ما كان له بالغ الأثر الجيد لدى الجميع وتسبب فى حالة من الارتياح لدى البعثة.