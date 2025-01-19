إصابة 7 سوريين في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس بمدينة نويبع

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ربع نقل بطريق نويبع/طابا، على بعد عدة كيلومترات من كمين البدن.

تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي.

وتبين أن المصابين هم: بلال محمد كامل، 17 عامًا، سوري الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل محمد، 51 عامًا، سوري الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهيثم عدنان الدلاتي، 56 عامًا، بريطاني الجنسية، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحنين محمد أبو خالد، 20 عامًا، سورية الجنسية، مصابة بسحجات بالوجه والساقين، وعبد الرزاق ماجد غنوم، 21 عامًا، سوري الجنسية، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وحنان طه البدري، 55 عامًا، سورية الجنسية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسليمان حسن سلامة، 72 عامًا، من جنوب سيناء، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وكسر مضاعف بالفخذ الأيسر، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي، وحالتهم الصحية مستقرة، ويجري تقديم العلاج اللازم لهم خلال فترة الملاحظة.