جماهير الزمالك توجه رسالة للإدارة في مباراة إنيمبا

حرصت الأعداد القليلة من جماهير الزمالك الحاضرة في مباراة الفريق ضد إنيمبا النيجيري على توجيه رسائل خاصة لمجلس الإدارة.

ويتقابل الزمالك مع إنيمبا باستاد القاهرة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال الشوط الأول من المباراة الذي تقدم فيه الزمالك بهدف سجله مصطفى شلبي، رددت هتافات تطالب الإدارة بعقد صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق.

ورددت الجماهير الحاضرة هتاف: "واحد إتنين.. الصفقات فين".

يذكر أن الزمالك لم بيرم أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير، بينما يستعد الفريق للتخلي عن بعض لاعبيه الذين لا يشاركون بصفة منتظمة مع الفريق بناء على موافقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك