مخابز القاهرة: تجربة إضافة عنصر الحديد إلى رغيف الخبز تمت في السابق وفشلت

علق عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، على دراسة مشروع إضافة عنصر الحديد إلى رغيف الخبز، أنه تم تفعيل هذه التجربة في السابق وفشلت.

وأضاف «حماد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «لقمة عيش»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن المطاحن تعمل بطريقة إلكترونية، وفي بعض الأحيان يحدث عطل في السلندرات الخاصة بها أو أجهزة الحاسب المنوطة بعملها، لافتًا إلى أنها تتسبب في تغيير طعم رغيف الخبز ولونه.

واستطرد: «ماعتقدش إن الدولة فاضية تعمل كدة في الوقت الحالي، من باب أولى إن إحنا نشوف القمح اللي بييجي ونطلع نوعيات دقيق كويسة»، مشددًا على ضرورة إتباع طرق علمية سليمة تحت إشراف ومتابعة وزارة الزراعة، إذا تم التفكير في تطبيق هذه التجربة مرة أخرى.

وكشف مصدر حكومي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن الوزارة انتهت من دراسة المشروع الخاص بتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز عبر إضافة عناصر الفيتامينات الغذائية مثل الحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي، وأنه من المقرر تطبيق ذلك خلال شهرين.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من إضافة تلك المواد هو علاج الأنيميا والتقزم، لعلاج سوء التغذية الناتج عن عدم الاعتماد على الأطعمة الغنية بالحديد.