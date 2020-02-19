ضبط سيدة لسرقتها المواطنين فى الموسكي

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تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط نشالة تخصصت فى سرقة متعلقات المواطنين بالموسكي بأسلوب " النشل والاحتكاك".

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز ـ دائرة القسم بقيام إحدى السيدات بعرض عدد 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها سابق اتهامها في عدد 11 قضية "نشل" والمطلوب التنفيذ عليها في عدد 3 حكم حبس جزئي "سرقة" بإجمالي حبس سنتان و3 شهور وبحوزتها حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ مالي 400 جنيه، فيزا كارد، متعلقات شخصية و2 هاتف محمول مجهولين المصدر.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها بأسلوب "النشل والاحتكاك".

كما اعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب وأقرت بارتكاب عدد 2 حادث سرقة.

وتم ضبط مبلغ مالي 2400 جنيه من متحصلات المبالغ المالية المستولى عليها، وأقرت بإنفاقها باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.