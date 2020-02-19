أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم، موعد انطلاق الفترة المسائية بعد تطويرها على القناة الأولى والفضائية المصرية والتي تحمل اسم "التاسعة"، بدءًا من يوم السبت 22 فبراير الجاري.

وكشف المهندس حسام صالح عن تفاصيل تلك الفترة، حيث تبدأ فى التاسعة مساء وهو موعد نشرة الأخبار التى طالما كانت علامة مميزة لتنطلق فى شكلها الجديد ويقدم النشرة مجموعة مميزة من مقدمي نشرات الأخبار؛ منهم اميمة تمام، وسحر ناجى، ونهى توفيق، ودينا عصمت، ورغدة أبو ليلة، وريهام الديب، وريهام النمر، وآية كافورى، ومصطفى ميراز، وأحمد عبد الصمد، ويوسف عابدين.

وقال "صالح" ان النشرة تستمر من التاسعة وحتى العاشرة مساء لتبدأ فترة جديدة تمتد حتى منتصف الليل ويقدمها وائل الابراشى وناردين فرج. وتلك الفترة الحوارية تناقش الامور الحياتية المختلفة سواء اجتماعية أو سياسية أو فنية أو رياضية. و بالطبع "التاسعة" هى فترة يومية وتستضيف فى جزئها الثانى دوما الخبراء وأصحاب الرأي وكذلك المسئولين. وأضاف "صالح" أن هناك ضيوف يتم استضافتهم اسبوعيا في فقرات تكاد تكون ثابتة مثل د. احمد عكاشة والمفكر يوسف زيدان والشيخ احمد كريمة وآخرون حسب نوعية الفقرات و الأحداث الجارية فى مصر.

واشاد المهندس حسام صالح بالتعاون المثمر بين المتحدة للخدمات الاعلامية و الهيئة الوطنية للإعلام بكل كوادرها.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة تامر مرسى قد وقعت عدة بروتوكولات مدتها خمس سنوات، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصرى، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كل من التلفزيون المصرى ومجموعة إعلام المصريين والمتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المتوقع الكشف عن برامج اخرى فى تجديد خريطة القناة الأولى والفضائية المصرية تباعا.