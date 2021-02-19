اتحاد الرماية يكشف شعار بطولة العالم للأطباق المروحية

كشف اتحاد الرماية برئاسة حازم حسنى، عن شعار بطولة كأس العالم للأطباق المروحية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتي 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة من مختلف دول العالم.

الدول المشاركة هي الأرجنتين وأرمينيا وكندا وتشيلى وكولمبيا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وأسبانيا واليونان والهند وكازاخستان والسعودية والكويت وليبيا ولبنان ولوكسمبرج والمغرب والنرويج وبيرو وبولندا وقطر ورومانيا وروسيا وسلوفينيا و السودان و سلوفاكيا و سوريا و الإمارات و أوكرانيا و مصر .

ويظهر في شعار البطولة دمية على شكل أبو الهول، ترتدى الملابس الفرعونية، تمسك بيدها الاطباق المروحية الخاصة بمنافسات البطولة، ومن خلفها تظهر اهرامات الجيزة الثلاثة، ليعكس الشعار الاثار المصرية العظيمةالتىتٌعد زيارتها حلم لعدد من المنتخبات والوفود من مختلف دول العالم .

تضم قائمة اللاعبين كلا من، أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق فى مسابقة التراب .

أما على صعيد الإسكيت يضم كلا من، عزمى محيلبة و مصطفى إسماعيل و سركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق وشهد أشرف ونغم أحمد عثمان، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين أخرين المتواجدين فى قائمة الإنتظار.