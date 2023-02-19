أكثر من 100 ألف إسرائيلي يحتجون ضد إصلاحات النظام القضائي

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شارك أكثر من 100 ألف شخص في إسرائيل في احتجاجات في الشوارع اليوم السبت في إظهار لمعارضتهم لإصلاحات قضائية مزمعة حسبما ذكر منظمو الاحتجاجات.

ويتظاهر السكان في يوم السبت السابع على التوالي ضد الخطط القانونية الحكومية المثيرة للجدل لإضعاف المحكمة العليا عمدا.

وتهدف الإصلاحات لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. كما ستمنح الإصلاحات الساسة المزيد من النفوذ في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون الإصلاحات باعتبارها تهديدا للفصل الديمقراطي بين السلطات. كما يخشون من أن تسمح الإصلاحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإفلات من إدانته في قضية فساد.

واحتشد المتظاهرون في تل أبيب بوسط المدينة، فيما لوح العديد منهم بالأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات مكتوب عليها "لا بد ألا تصبح إسرائيل دكتاتورية" أو دعوا من أجل دعم من المجتمع الدولي هاتفين "بايدن، ماكرون ساعدونا".

وأغلقت السلطات عدة شوارع في وقت سابق من اليوم بسبب المسيرة.

وتم تنظيم احتجاجات أيضا في القدس وحيفا وبئير شيبع.

ومن المقرر أن يتم إجراءالقراءة الأولى للإصلاحات المثيرة للجدل في البرلمان بعد غد الاثنين، وإن كان قد يتم إرجاؤها.