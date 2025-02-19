أكد الاتحاد الأوروبي أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا جماعية لدعم السلام العادل والدائم الذي يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين- إسرائيل وفلسطين، التي تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، والقدس عاصمة لكلا الدولتين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

وبين أن التقييم السريع المؤقت للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة والضفة الغربية الذي نُشر مؤخراً يكشف أن هناك حاجة إلى 53.2 مليار دولار أميركي للتعافي وإعادة الإعمار على مدى العقد المقبل، حيث تتحمل غزة الغالبية العظمى من الدمار.

وأشار إلى أن هذا التقييم المشترك، الذي أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، وجد أن الإسكان يتطلب الحصة الأكبر من احتياجات التعافي.