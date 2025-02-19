أمير قطر يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار مهرآباد الدولي، وزير الطاقة عباس علي آبادي، وسفير قطر لدى إيران سعد بن عبدالله آل محمود، والسفير الإيراني لدى الدوحة الدكتور علي صالح آبادي، وعدد من كبار المسئولين الإيرانيين وأعضاء السفارة القطرية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، يرافق الأمير خلال زيارته الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

ومن المنتظر أن يبحث أمير قطر مع الرئيس الإيراني وكبار المسئولين في الحكومة الإيرانية العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات.

كما سيبحث الزعيمان «الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى مناقشة أبرز قضايا الساعة والمستجدات إقليميًّا ودوليًّا».