صحة غزة: مازلنا نسجل وجودا لفيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظات قطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء: «في ظل التحديات التي تواجه قطاعنا، فإن خطر عودة الأمراض التي كنا نعتقد أننا تخلصنا منها ما زال يهددنا، ومنها مرض شلل الأطفال؛ حيث ما زلنا نسجل وجود للفيروس في مياه الصرف الصحي».

وأشارت إلى إطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، واليونيسيف.

وأوضحت أن الحملة تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 22/02/2025، ولمدة ثلاث أيام، مع إمكانية التمديد ليومين إضافيين.

ولفتت إلى أن الحملة تنطلق بمحافظات قطاع غزة، من خلال جميع المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى تنظيم فرق متنقلة للوصول إلى المناطق النائية.

وذكرت أن الحملة تنطلق من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، قائلة إن «الفئة المستهدفة منها هم الأطفال حتى سن 10 سنوات».