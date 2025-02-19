قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك 14 معرضًا لمستلزمات شهر رمضان في أغلب المناطق الشعبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر شاشة «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن هذه المعارض تتيح سلعًا بأسعار مخفضة تقل عن أسعار السوق بما يصل إلى 30%.

وأوضح أنّ المعارض تتضمن منتجات من وزارة الزراعة بتكلفتها الحقيقية، بالإضافة إلى 76 منفذًا للوزارة توجد على مستوى جميع المحافظات، بجانب سيارات متنقلة تتيح السلع.

ولفت إلى أنّ الوزارة تتعاون مع من وصفهم بشركاء النجاح من القطاع الخاص، مشيدًا بدور هيئة السلع التموينية في السيطرة على الأسعار وخفضها من خلال إتاحة السلع ودعمها.

وشدد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن المعارض ستستمر خلال شهر رمضان الكريم، وستتم متابعتها طوال الوقت.

ونوه بأن أسواق اليوم الواحد التي تنفذها وزارة التموين، تتم بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن هذا التعاون في إطار مشروع مستقبل مصر يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة سيكون لها تواجد في مبادرة أسواق اليوم الواحد، ضمن الجهود المبذولة في هذا الإطار.



