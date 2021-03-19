قال الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء علاج المصابين بفيروس كورونا، إن الطاقم الطبي كله أبطال حقيقيين، لكنهم يعملون في صمت، مؤكدًا أن تقدير الناس للأطباء يرفع من معنوياتهم.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الأطقم الطبية لا تحتاج سوى تقدير الناس لتضحياتها، ذاكرًا أن الدولة لا تترك أولادها.

وتابع: «الرئيس إنسان ذو ذوق وجميل، رسالته للناس أن البلد لا تترك من يقدم شيئًا لها»، مضيفًا أنه أحبط في بداية فقدانه بصره، لكن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في يوم الشهيد أعاده للحياة.

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، اليوم الخميس، احتفالية يوم الطبيب المصري الثالث والأربعين تحت عنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بالنقابة العامة لأطباء مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ومساعدي وزيرة الصحة، وأعضاء اللجان الفرعية للنقابة العامة للأطباء.