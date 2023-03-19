 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

أ ش أ
نشر في: الأحد 19 مارس 2023 - 3:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 مارس 2023 - 3:51 م

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسها.


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