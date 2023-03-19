الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتهنئة بذكرى تأسيس جامعة الدول العربية

مجلس النواب يوافق على قانون تعجيل العلاوة وزيادة المعاشات في مجموعه (نص كامل)

مصطفى بكري يطالب بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية بعد زيارة الأسد للإمارات