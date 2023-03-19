يستعد منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الدخول في معسكر مغلق بالساعات القادمة، استعدادا لمواجهتي مالاوي بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وتقام مباراة منتخب مصر ضد مالاوي بالجولة الثالثة من مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة الجولة الرابعة ضد مالاوي يوم 28 مارس، وحدد فيتوريا موعد سفر بعثة المنتخب يوم 26 مارس.

ووافقت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على حضور 20 ألف مشجع لمباراتي منتخب مصر ضد مالاوي بستاد القاهرة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمباراتي مالاوي والتي جاءت بانضمام كل من في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، وبخط الدفاع محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال، وفي خط الوسط طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا.

وحقق منتخب مصر في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الفوز على غينيا، قبل تلقيه خسارة مفاجئة أمام إثيوبيا 2-0.

ويتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا برصيد 3 نقاط بالتساوي مع إثيوبيا المتصدر وصاحب المركز الثاني منتخب مالاوي وغينيا صاحبة المركز الثالث في المجموعة.