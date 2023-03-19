المتحدث باسم الكرملين: زيارة بوتين لـ روستوف تمت دون التحضير لها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف لم يتم التحضير لها مسبقا بهدف التحقق من عمل المركز.

وأضاف بيسكوف بحسب قناة روسيا اليوم، أنه "بالنسبة لزيارة موقع القيادة في روستوف، فلم يتم التخطيط لها، ولم يتم إعدادها بأي شكل من الأشكال"، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو التحقق من عمل مركز القيادة في الوضع المعتاد".

وأكد بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيصدر تعليمات لحل المشاكل التي أبلغه سكان ماريوبول عنها".

وأضاف بيسكوف أنه "خلال محادثة مع الرئيس، أثار سكان ماريوبول تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية. وسيصدر الرئيس تعليمات للتعامل مع هذه المسائل".