الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي برئاسة هلال مساعد الساير رئيس مجلس إدارة الجمعية.



ورحب الرئيس الفلسطيني، بالوفد الكويتي الضيف، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين، مشدداً على الدور الكويتي الهام والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على المستويات كافة.



وأكد الرئيس محمود عباس، أهمية مثل هذه الزيارات للأشقاء العرب في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والاطلاع على أرض الواقع على معاناة أبناء الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والكويتي بما يصب في خندق تعزيز علاقات الاخوة بين الأشقاء في فلسطين والكويت.



وبدوره، شكر رئيس الوفد الكويتي، الرئيس الفلسطيني على حفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد وإطلاعه على سير تنفيذ المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأكد حرص الكويت على دعم فلسطين في المجالات كافة، مشدداً على أن الهلال الأحمر الكويتي سيقوم بتعزيز المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.