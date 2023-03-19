الجهاد الإسلامي تعلن اغتيال أحد قادتها في سوريا وتتهم إسرائيل بالوقوف وراء العملية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قائدا في كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قُتل اليوم الأحد، بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، إن القائد في كتائب سرايا القدس، قتل بالرصاص في ريف دمشق من قبل مسلحين قبل أن يلوذوا بالفرار.

وذكرت سرايا القدس، أن أحد قادتها قُتل صباح اليوم الأحد في ريف دمشق في عملية اغتيال قالت إنها تحمل بصمات إسرائيل.

وقالت الجماعة إن علي رمزي "31 عاما" قتل فيما وصفتها "بعملية اغتيال جبانة" من عملاء إسرائيل.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي.

وفي السنوات القليلة الماضية، اغتالت إسرائيل العديد من كبار القيادات في حركة الجهاد الإسلامي، التي ردت بتصعيد هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وتتهم سوريا، مرارا وتكرارا، إسرائيل، بشن ضربات جوية داخل البلاد التي تمزقها الحرب في السنوات القليلة الماضية.