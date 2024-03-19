حارس منتخب اليد: هدفنا التتويج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية

كشف عبد الرحمن حُميد حارس مرمى المنتخب المصري لكرة اليد عن أخر استعدادات الفراعنة لمواجهة بنينن في نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية وتستمر حتى 24 مارس الحالي.

قال عبد الرحمن حُميد: “كانت مباراتنا أمام منتخب نيجيريا صعبة وقوية كثيرًا ولكن استطعنا تحقيق الفوز، حيث إن الأجواء صعبة كثيرًا خاصة في الصيام ونستعد بشكل جيد لمواجهة بنين بعد الوقوف على نقاط القوة والضعف للخصم.

وأضاف: “تحقيق الفوز على نيجيريا أمر جيد كثيرًا حيث إن المنتخب النيجيري لديه العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا، وكانت المباراة حتى آخر دقيقتين تعادل“.

واختتم حارس مرمى المنتخب المصري: “هدفنا تحقيق الميدالية الذهبية في البطولة وإسعاد الشعب المصري الذي يقدم لنا كافة الدعم والمساندة والتحفيز دائما“.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب بنين في نصف نهائي البطولة غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غانا والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.