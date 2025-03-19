لجنة فنية إيفوارية تبحث إجراءات بدء إنشاء مقر السفارة بالعاصمة الإدارية

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وفداً فنياً من جمهورية كوت ديفوار، برئاسة كانتي جواكيم مدير مكتب وزير الخارجية الإيفواري يرافقه سفير كوت ديفوار بالقاهرة وعدد من المتخصصين؛ لبدء إجراءات بناء مقر للسفارة بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدراية الجديدة.

كان في استقبال الوفد: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة، وقيادات الشركة.

شملت الزيارة استعراضًا شاملًا لمشروع العاصمة الإدارية، ومراجعة الموقف التنفيذي للحى الدبلوماسي والخدمات التي جرى الانتهاء منها، وفق بيان للشركة اليوم.

كما تضمن جدول الزيارة جولة ميدانية داخل الحي الدبلوماسي، حيث تعرف الوفد على قطعة الأرض المخصصة للسفارة.

جاءت الزيارة عقب توقيع السفارة عقد بيع قطعة أرض بمساحة (5000 م2) لإنشاء مقر السفارة وسكن السفير، وتختص اللجنة الفنية بالنواحي والاجراءات اللازمة للبدء فى عملية الإنشاء.



ومن المخطط أن يضم الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، في إطار خطة لنقل جميع المقرات الدبلوماسية من أماكنها الحالية في مختلف أحياء القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز من مكانة العاصمة كمدينة عالمية متكاملة.