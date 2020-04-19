علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على المقال المنشور في صحيفة «المصري اليوم» منذ عدة أيام، باسم «نيوتن» في العمود اليومي «وجدتها»، قائلًا: «المقال أثار كثيرًا من المشاغبات والأسئلة الصعبة، التي ليس من اليسير أن تحصل فيها على إجابة واضحة ومحددة وقاطعة».

وقال «أحمد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، إن الكاتب ترك مجالًا كبيرًا لتشكيك الناس في الكثير من الأمور، متسائلًا: «ما المعنى في أن التقدم بسيناء يكون رهنًا لتقليل حجم السيادة المصرية عليه؟».

وأوضح أن مكونات المقال تتمثل بالأساس في الفكر الأساسي وراء المقال ومواعظه، لافتًا إلى حساسية ملف سيناء بالنسبة للمصريين.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الشخصية القانونية المسؤولة عن هذا المقال، وإذا تطلب الأمر سيتم استدعاء كاتب المقال، مضيفًا: «نتحقق أكثر من أن نحقق معه، وليس الهدف إعاقة تفكير الناس أو محاكمة نواياهم، ولكن نحاول استكشاف المقصود من هذا المقال، لإيضاح الصورة للناس».

وذكر أن الأمر لن يتطلب فرض عقوبة على الصحيفة، ولكن لفت النظر إلى شيء معين، معقبًا: «لا أعتقد أن المخالفة جسيمة، ولا بد أن نكون طرفًا معاونًا للكشف عن الحقيقة وليس معاقبة الناس».