الأمن الباكستاني يعتقل 5 إرهابيين كانوا يخططون لاستهداف مركز تدريب للشرطة

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في إقليم "السند" الباكستاني أنها اعتقلت 5 إرهابيين، بينهم انتحاريين، كانوا يخططون لتفجير مركز تدريب الشرطة في مدينة كراتشي.



وقال المسئول الكبير في قوة مكافحة الإرهاب عمر شاهد حامد - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن الإرهابيين المعتقلين ينتمون إلى حركة طالبان باكستان الإرهابية المحظورة، وتم اعتقالهم في العملية الأمنية التي نفذت في مقاطعة "حيدر آباد" بناءً على معلومات استخباراتية، وأضاف أن القوات صادرت أيضاً عددًا من الأسلحة بما فيها قنابل يدوية وسترات ناسفة كانت بحوزتهم.