لجنة الانتخابات الفلسطينية: إجراء الانتخابات في القدس موضوع سياسي لا فني

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، اليوم الاثنين، إن إجراء الانتخابات التشريعية في القدس هو موضوع سياسي وليس فنيا.

وأوضح طعم الله - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل لتقويض وضرب العملية الانتخابية بمنع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، مؤكدا أن إجراءها بحاجة إلى دعم دولي، واللجنة "تعتبر كل سكان القدس مسجلين حكما في سجل الناخبين".

وأضاف أن مراكز الاقتراع التي يسيطر عليها الاحتلال في القدس هي ستة مراكز، مبينا أن بقية الناخبين في ضواحي القدس يصل عددهم إلى 150 ألف ناخب ويستطيعون الإدلاء بأصواتهم دون أي عوائق من الاحتلال.