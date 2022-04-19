الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى

استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء الثلاثاء، إنّ الوزيرة الإماراتية أبلغت السفير الإسرائيلي احتجاج أبوظبي واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس (المحتلة) والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.



وأكدت الهاشمي في بيان صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات، وتوفير الحماية الكاملة للمصلين، واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربةً عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.



وشددت على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.



ولفتت إلى أهمية خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.