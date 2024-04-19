أكد طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الدقيق بنسبة 35% كان يتطلب بالضرورة خفض أسعار الخبز السياحي، لافتا أن أسعار باقي أنواع المخبوزات لن تنخفض بنفس الدرجة، وذلك لأن الدقيق المستخدم في تصنيعها أغلى.



وربط خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، ارتفاع أسعار الدقيق في السابق بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، بعدما وصل إلى 22 ألف جنيه مع وصول سعر الصرف إلى 70 جنيهًا.



وأضاف أن انخفاض سعر الصرف إلى 48 جنيها؛ ساهم في خفض سعر الدقيق إلى 16 ألف جنيه كحد أقصى، مؤكدا أنه تم تخفيض سعر رغيف الخبز السياحي رسميًا إلى 1.5 جنيه من اليوم على أن يطبق هذا السعر بشكل فعلي ابتداءً من يوم الأحد.



ونوه أنه جرى الاتفاق مع وزير التموين على تشكيل لجنة شهرية لتسعير الخبز السياحي، متابعا: «السعر أصبح من اليوم 1.5 جنيه؛ لكن رسميا وفعليا سيكون الانخفاض الرسمي اعتبارا من يوم الأحد مفيش مخبز في مصر هيبيع بأكثر من جنيه ونصف، التسعيرة إجبارية لفترة معينة، وعدم الالتزام بالسعر فيه غلق للمخبز صاحب المخالفة».



وأشار إلى أن هناك حوالي 40 مليون شخص يعتمدون على رغيف الخبز السياحي، في حين يتلقى 67 مليون شخص رغيف الخبز البلدي من خلال منظومة التموين.



وشدد «حسانين» على ضرورة التزام المخابز بالأسعار والوزن المحددين، مؤكدا متابعة ذلك على أرض الواقع.