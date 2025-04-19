 النائب العام ينعى وكيله المستشار محمد هشام النجار الذي وافته المنية إثر حادث سير - بوابة الشروق
السبت 19 أبريل 2025 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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النائب العام ينعى وكيله المستشار محمد هشام النجار الذي وافته المنية إثر حادث سير

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي
مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 12:35 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 12:35 م

نعى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ببالغ الحزن والأسى، المستشار محمد هشام محمد محمد النجار، وكيل النائب العام، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.

وتقدّم النائب العام بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، باسمه وبالنيابة عن جميع أعضاء النيابة العامة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد المستشار محمد شوقي أن الفقيد كان مثالاً للتفاني في أداء واجبه، مشيدًا بما اتسم به من دماثة خلق وانضباط مهني، داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء ويكتبه من المقبولين عنده.

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