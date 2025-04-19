عمان: مفاوضات إيران وواشنطن تهدف لاتفاق يضمن خلو طهران من السلاح النووي ورفع العقوبات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية، إن اجتماعات اليوم في روما، بين وزير خارجية إيران عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، من خلال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات.

وأوضح في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن المباحثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق منصف دائم وملزم؛ يضمن خلو إيران بالكامل من الأسلحة النووية ورفع العقوبات بالكامل عنها، مع الحفاظ على حقها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وأضاف الناطق أن الحوار والتواصل الواضح هما السبيل الوحيد لتحقيق تفاهم واتفاق موثوق به؛ يخدم مصلحة جميع الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، موضحا أن الجولة المقبلة من المباحثات سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.

وانطلقت السبت، في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات ثانية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، ووصفها الطرفان بـ«البناءة».

وشارك في محادثات اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتتوسط فيها سلطنة عمان.

ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن المفاوضين في روما «بكامل الصلاحيات»؛ للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شمخاني، قوله إن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية وتقديم الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار».