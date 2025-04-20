وزراء ونواب يشاركون في تقديم التهنئة بعيد القيامة بالكاتدرائية

حرص عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية والدبلوماسية، على المشاركة في قداس عيد القيامة المجيد، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وشارك في تقديم التهنئة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وحرص عدد من الوزراء على المشاركة وتقديم التهنئة ومن بينهم، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح الحفني وزير الطيران المدني، وعلاء فاروق وزير الزراعة، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى برقيات تهنئة من عدد من الوزراء والمحافظين الذين لم يحضروا للتهنئة في الكاتدرائية.

وشارك في تقديم التهنئة، وكيلا مجلس النواب محمد أبو العينين، وأحمد سعد الدين، والأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، ووكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزي.

كما شارك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تقديم التهنئة، وعدد من نواب المحافظين والوزراء وعدد من الدبلوماسيين.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في التاسعة مساء اليوم.