رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله سلاما وبركات لفلسطين والسودان

صلى المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية من أجل مصر، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة قداس عيد القيامة المجيد، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك: نصلي من أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في غزه والسودان، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب وأن يعم بسلامه على بلادهم الحبيبه ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر وشبه شر.

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أوفد محمد مختار أمين ممثلاً له، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي أوفد أ.د محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوباً عن فضيلته، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة واناب اللواء محمد عوده مندوباً عنه لحضور القداس الالهي وتهنئتنا بالعيد.

كما شكر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته لهم بالعيد.

وتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والذي اوفد الدكتور عمرو الشال أمين الفتوي بدار الافتاء ممثلا لفضيلته.