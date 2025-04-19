المطيري: نعمل على مواصلة دعم قضايا العمل والعمال في العالم العربي

أكد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات لمنظمة العمل العربية من خلال الالتزام برسالة المنظمة في دعم قضايا العمل والعمال في العالم العربي وتقريب وجهات النظر بين أطراف العمل الثلاثة.

وقال المطيري في كلمته، السبت، بفعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة "تحت رعاية الرئيس السيسي بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و18 وزير عمل عربي و440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية"، إن المنظمة واجهت تحديات جسيمة وسعت لتطوير التشريعات وتعزيز القدرات التنافسية لأسواق العمل وتدريب الكوادر، مقدمة نموذجًا مشرفًا في العمل العربي المشترك. لافتًا إلى أن تقرير المنظمة في هذه الدورة يمثل خارطة طريق نحو التحول إلى اقتصاد مستدام.

وأوضح أن غزة تتعرض لأبشع الحروب وحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن عمال غزة يواجهون حملة إبادة ممنهجة. والاحتلال يقوم بسياسة الأرض المحروقة في الأراضي الفلسطينية ويستهدف تحويل غزة إلى أرض خاوية لا تصلح للعيش عبر تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري. مجددًا موقف المنظمة الثابت في دعم القضية الفلسطينية والسعي لتحقيق العدالة لعمال وشعب فلسطين.

ووجه المطيري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 51، مثمنًا اهتمام الرئيس السيسي بقضايا العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن القاهرة دائمًا مرجعية للعمل العربي المشترك. كما ثمن الجهود الدؤوبة لأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في استكمال الدور التاريخي للجامعة في لم الشمل العربي وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين المنظمات العربية.

ووجه مدير عام المنظمة التهنئة للعمال بمناسبة قرب حلول عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو كل عام، مؤكدًا أن العمال هم حجر الأساس في بناء أوطاننا ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.